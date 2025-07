“Il gelato è sacro”: libro made in Sicily di Peppe Flamingo

Un volume che prova a dare le coordinate a produttori e consumatori

CATANIA – Distinguere il gelato verace da quello finto artigianale. La crociata per la scoperta del vero gelato made in Sicily parte da Peppe Flamingo. Fondatore di una delle gelaterie più famose di Sicilia e nel mondo, esportatore del sapore artigianale dell’alimento padrone dell’estate. Che, nel volume “Il gelato è sacro” prova a dare le coordinate, per produttori ma soprattutto per i consumatori. Per distinguere il vero artigianale, senza aromi artificiali, coloranti o conservanti, da ciò che, troppo spesso, viene spacciato come tale.

Una definizione di gelato

Un vero e proprio “manifesto” del Gelato Verace. Una definizione più chiara e comprensibile attorno a cui costruire un movimento di categoria. E una garanzia sia per i produttori che fanno un buon lavoro sia per gli amanti del gelato, che potranno così imparare a distinguerlo.

La pubblicazione è stata presentata a Catania, nei locali allargati della gelateria: in piazza Duomo insieme a Flamingo anche il critico Alfonso Isinelli, nel corso di una conferenza dibattito durante la quale il padrone di casa, non solo ha ribadito la sua personale visione del gelato come “prodotto sacro”.

“Non basta scrivere ‘artigianale’

“Pensare che basti scrivere “artigianale” per garantire chi ama il gelato sulla bontà di ciò che sta mangiando è un inganno, perché molti artigiani, proprio perché magari gestiscono da soli una piccola bottega, non hanno il tempo di fare un lavoro di ricerca e si appoggiano all’uso di basi pronte”, ha spiegato Flamingo.

“In molti altri contesti esistono disciplinari o figure capaci di garantire un assaggio responsabile, come i sommelier nel mondo del vino. Il gelato è sempre stato bistrattato da questo punto di vista. E invece il gelato, come tutti gli altri prodotti di qualità, deve parlare di chi lo fa, di dove nasce e di cosa contiene. Il Gelato Verace è un’idea che va oltre il mio marchio.

È una proposta che vuole andare a beneficio di tutti i bravissimi produttori di gelato in Italia impegnati a fare un prodotto davvero buono e dunque una proposta aperta a chiunque voglia unirsi a un movimento che metta al centro la trasparenza, la qualità e il legame con il territorio”.

Flamingo ha anche messo alla prova le papille gustative degli intervenuti, con prove di assaggio dei prodotti accuratamente selezionati, con la volontà di aprire un dibattito concreto sulla realtà del settore.“Un assaggio consapevole è già un atto di rivoluzione culturale”, ha aggiunto: “Per questo il mio libro contiene una vera e propria cassetta degli attrezzi per i consumatori, che potranno imparare a distinguere sempre e ovunque ciò che stanno mangiando”.