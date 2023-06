Il gesto delle Girl Scouts di Sigonella: donati pc e macchine da cucire alla casa-rifugio

A sostegno delle donne e dei bambini vittime di violenze.

CATANIA. Donati computer e macchine da cucire alla casa rifugio Villa Santa Maria degli Angeli dalle Girl Scouts della NAS Sigonella. Un gruppo di dodici, bambine e ragazze, appartenenti alla Community Girl Scouts Troop 58446 della NAS Sigonella, accompagnato dal team Public Affairs Office PAO della base USA insieme al responsabile relazioni esterne Alberto Lunetta della base USA e al Sottotenente di Vascello Andrea Perez hanno consegnato dei personal computer e macchine da cucire alla casa rifugio per donne e bambini vittime di violenze ed indigenti Villa Santa Maria degli Angeli.



Le donazioni sono destinate alle mamme, temporaneamente ospitate dalla struttura, affinché possano imparare un mestiere, trovare un lavoro ed emanciparsi. La donazione, che rientra nelle attività di prossimità e buon vicinato Community Relations della base statunitense, proviene dai ricavi della famosa “Girl Scouts Cookies Sale” la vendita dei tradizionali biscotti che dal 1917 viene effettuata negli USA ed in tutte le comunità militari americane presenti in tutto il mondo dalle truppe Girl Scouts per raccogliere fondi destinati alla beneficenza.

I biscotti preparati dalle Girl Scouts divennero così popolari da non riuscire a soddisfare la domanda e e la produzione venne quindi esternalizzata. Queste donazioni sono state infatti possibili grazie alla vendita di 6000 biscotti che ha prodotto un ricavo di ben 9000 dollari.

Grazia Isgrò è la direttrice della Casa Rifugio: “I volontari della NAS Sigonella stanno supportando la nostra comunità da anni con donazioni ed attività di volontariato, ringrazio le Girl Scouts che sono un esempio di altruismo”.

Alberto Lunetta è responsabile della comunicazione della base di Sigonella: “Dopo avere ricevuto la proposta di donazione dal gruppo Girls Scouts, ci siamo subito attivati chiedendo alla direzione della struttura se avesse esigenze particolari, e siamo molto contenti di aver potuto fare questo piccolo gesto che aiuterà ad offrire alle ospiti della casa preziose opportunità di formazione personale e professionale”.