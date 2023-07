Il Palermo presenta la maglia a Mondello – VIDEO

Capitan Brunori, Di Mariano e Lucioni in collegamento video dal ritiro hanno salutato i tifosi

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha presentato la prima maglia, per la stagione 2023/2024, in piazza a Mondello.

In diretta da Ronzone, in Trentino Alto Adige, sede del ritiro precampionato dei rosanero, capitan Brunori, Lucioni e Di Mariano hanno salutato i circa 200 tifosi in piazza e hanno svelato nuovamente la T-shirt della Puma edizione 2023/2024 per il Palermo.

I supporters hanno intonato cori di supporto per la squadra rosanero, evidenziando ancora l’obiettivo del club: “conquistare la Serie A”.