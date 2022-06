Palermo e formazione, Mirri: “Università e squadra insieme”

“Credo che il Palermo debba trovare ulteriormente motivi di relazione con l’università e l’università col Palermo“

PALERMO – Si è conclusa la seconda edizione del master breve in “New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport”. Il percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC, coordinato e ideato da Francesco Stassi e Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, ha permesso agli iscritti di acquisire competenze trasversali sul modo di operare delle società sportive. Nozioni di diritto sportivo, marketing, commerciale, comunicazione, gestione aziendale e bilanci impartite dai docenti dell’università e dai professionisti del settore sportivo.

MIRRI

“L’università, un po’ come la squadra, rappresentano la nostra città – ha detto il presidente del Palermo FC, Dario Mirri -. L’Università degli Studi di Palermo, a mio giudizio, ha fatto dei passi avanti straordinari e oggi è davvero il riferimento culturale della nostra città e dei nostri ragazzi. Credo che il Palermo debba trovare ulteriormente motivi di relazione con l’università e l’università col Palermo. I ragazzi sono lo sport e la città di Palermo vuole essere rappresentata dai ragazzi che studiano, che studiano a Palermo, e che non vanno via. Sono una ricchezza per Palermo e il Palermo non può farne a meno”.

MINEO

Felice della riuscita del master breve anche il direttore del dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo, Angelo Mineo: “Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa seconda edizione perché dopo il successo della prima edizione cercavamo una conferma che è abbiamo avuto – ha sottolineato Mineo -. Credo che i contenuti del master siano piaciuti ai ragazzi e inoltre quest’anno abbiamo avuto la collaborazione molto più fattiva del Palermo FC e di questo risultato siamo molto contenti e spero che sia contento anche il Palermo per quello che si è fatto in questo master”.

MIDIRI

Presente alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli iscritti, che si è svolta allo stadio Renzo Barbera, su invito del coordinatore Francesco Stassi, anche il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri: “Stiamo lavorando da qualche mese per cercare di implementare la possibilità di fare sport all’interno dell’ateneo. E’ chiaro che avere accanto una squadra di calcio come il Palermo ci farebbe davvero molto piacere per potere creare una sorta di connubio tra università e la squadra della propria città, cosa che secondo me i ragazzi apprezzerebbero molto”.

“Lo sport è un elemento centrale perché è unificante e lega tra ragazzi e tra ragazzi e professori: questo è uno dei nostri punti di forza della nostra governance di questi mesi – ha concluso Midiri -. Ritengo che accanto alla didattica fatta in aula bisogna immaginare una vita fuori dall’aula e la vita fuori dall’aula vede nello sport uno dei momenti centrali”.