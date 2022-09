“Il Pd ha distrutto l’immagine di Palermo, Miceli vaneggia”

Scoma: "Schifani candidato autorevole del centrodestra"

Carmelo Miceli è ancora sotto shock. Dopo il tonfo del Pd a Palermo alle recenti elezioni amministrative

potrebbe continuare a leccarsi le ferite, ma continua a vaneggiare che il suo campo è quello che tutela i bisogni dei cittadini. Peccato che i siciliani sanno bene che il Partito democratico è quello che è

andato a braccetto con il M5s, che è quello che ha distrutto l’immagine di Palermo nel mondo, umiliandola e facendola scivolare ultima nella classifica di vivibilità delle città”. A dirlo è

Francesco Scoma, deputato nazionale della ‘Lega-Prima l’Italia’. “Il centrodestra con Renato Schifani ha espresso un candidato autorevole, di alto profilo e di garanzia per i siciliani e per la coalizione – aggiunge -. Tutto questo a sinistra non c’è, i cittadini ancora una volta sapranno scegliere il centrodestra, l’unica forza politica in grado di governare la Regione assicurando serietà e competenza”.