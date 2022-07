In visita alle tombe dei boss con selfie e video

Sono diventate virali sul web le storie postate sul proprio profilo Facebook da Pompeo Piserchia

PALERMO – Prima un selfie con la moglie sulla lapide di Totò Riina, poi un omaggio sulla tomba di Bernardo Provenzano. Sono diventate virali sul web le storie postate sul proprio profilo Facebook da Pompeo Piserchia, foggiano vecchia conoscenza delle forze di Polizia per i suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Insieme alla moglie, vennero arrestati a settembre del 2019 perchè nella loro casa trovarono nascosta sotto la culla del figlioletto una pistola. Ieri la famiglia Piserchia al completo si è recata al cimitero di Corleone in Sicilia dove sono sepolti proprio i due boss di “Cosa Nostra”.

“Rimani sempre nei nostri cuori” – dice nel video Piserchia – immortalando la tomba di Provenzano. Poi il ricordo della sua morte: “Oggi è il 13 luglio, oggi il suo anniversario. Il 13 luglio 2016 è venuto a mancare il grande Provenzano”. Piserchia commenta ancora, “Oggi in questo giorno famoso ho avuto l’onore di stare sulla sua tomba”. Mentre la moglie invita tutti a portare “Una rosa a zio Toto'” e il figlioletto di 4 anni bacia le lapidi dei due boss.