I boati e l’incendio: 15 silos pieni di alcol avvolti dalle fiamme VIDEO

Il fumo emesso dalle fiamme si è espanso per diversi chilometri

CAVIRO DI FAENZA (RA) – Un vasto incendio ha colpito 15 silos pieni di alcol delle distillerie Caviro di Faenza, in provincia di Ravenna. Il fumo emesso dalle fiamme si è espanso per diversi chilometri. Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del Fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l’evacuazione delle imprese vicine.

Attorno alle 11.45 i residenti della zona hanno avvertito alcuni boati a cui è seguito un incendio e una fitta colonna di fumo ha iniziato a innalzarsi dalla zona. Secondo quanto appreso, l’ipotesi prevalente è che il rogo possa essersi sviluppato all’interno della distilleria. Le fiamme hanno colpito 15 silos pieni di alcol, (200 mc). I viglili del Fuoco, rassicurano in un tweet, che nessuna persona risulta coinvolta nell’incendio. Le indagini sono in corso.

