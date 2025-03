Palermo, l’incendio nell’appartamento di via Quintino Sella è ripreso VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, Schifani e Lagalla

PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento in via Quintino Sella a Palermo. Sul posto, stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il rogo ha interessato il quarto e ultimo piano dell’edifico. L’appartamento è adibito a museo e non risultano presenti persone all’interno. Le persone degli altri appartamenti sono state evacuate dal personale dei vigili del fuoco e non risultano feriti.

Il rogo non è ancora stato sedato del tutto. È nuovamente divampato nonostante le operazioni di intervento dei vigili del fuoco. La prima stanza della biblioteca è andata distrutta: all’interno libri di teologia e storia di inestimabile valore.

Il fumo intenso che esce dall’abitazione è visibile da ogni parte della città. Sul posto, sono giunti anche il Presidente della Regione, Renato Schifani, ed il primo cittadino Roberto Lagalla.