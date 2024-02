Le fiamme e la morte della piccola Ginevra, le immagini da Palma di Montechiaro

L'incendio ha divorato l'appartamento di via San Giuseppe

Le terribili immagini dell’incendio che ha divorato l’appartamento in cui si trovava la bambina con la sua famiglia. Gli ultimi focolai dell’incendio divampato ieri sera in un’ abitazione di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, sono stati spenti poco dopo mezzanotte e mezza. Soltanto dopo il corpo di Ginevra Manganello, la bimba di due anni e mezzo morta nel rogo, è stato portato via dentro una bara bianca.

L’intervento del Comune

La piccola ha perso la vita, mentre dormiva nel letto matrimoniale, al secondo piano dello stabile dove viveva la sua famiglia: otto persone, fra cui la mamma e i cinque fratellini, che sono rimasti senza casa. Il Comune, assieme alla cooperativa Il Sole, ha trovato una sistemazione finché la palazzina di due piani resterà sotto sequestro e inagibile.