Palma di Montechiaro, incendio in casa: muore bimba di 2 anni

Le fiamme hanno divorato l'immobile in via San Giuseppe

PALERMO – Le fiamme hanno trasformato la casa in una trappola mortale. Dentro vi è rimasto il corpo di Ginevra Gioia Manganello. Aveva poco più di due anni.

Ancora fuoco, ancora morte in provincia di Agrigento. Dopo la tragedia di Ravanusa stavolta è accaduto in una palazzina a Palma di Montechiaro. L’incendio è divampato intorno alle 20, in via San Giuseppe.

A causare l’incendio sarebbe stato un corto circuito o forse il malfunzionamento di una stufa. Non si conoscono ancora i dettagli. Le fiamme hanno divorato l’immobile.

Fin dai primi istanti è stata la mamma della piccola a lanciare l’allarme, dicendo che la figlia era rimasta all’interno di uno dei tre piani dell’edificio interamente abitato dalla famiglia Manganello.

Sembrerebbe che madre e figlia si trovassero in due piani diversi e la donna non sia riuscita a raggiungerla a causa delle fiamme.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme quando ormai non c’era più nulla fare. Si sono ritrovati davanti agli occhi una scena raccapricciante.

Sul posto i carabinieri e i poliziotti che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.



