Incidente sulla A19: chiusa l’autostrada tra Enna e Caltanissetta

ENNA – Chiusa l’autostrada A19, in tutte e due i sensi di marcia, tra Enna e Caltanissetta per un incidente nella galleria Scaldaferro.

Un camion per cause ancora da accertare è finito contro il guardrail, che si percorre a doppio senso, e ha perso molto carburante che si è riversato sull’asfalto.

In azione polizia stradale e personale dell’Anas. Per gli automobilisti che provengono da Palermo, uscita obbligatoria a Caltanissetta, per chi viene da Catania uscita allo svincolo di Enna.