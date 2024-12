Ripristinata la circolazione normale

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è stato bloccato al km 209,500, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per incidente.

Incidente nell’Agrigentino

Per cause in corso di accertamento, sono coinvolti più veicoli e 6 persone sono rimaste ferite.

Il personale di Anas ha gestito la viabilità e, dopo alcune ore, è stata ripristinata la normale circolazione.

