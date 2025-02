Auto fuori controllo si schianta contro un veicolo in sosta, donna salva per miracolo VIDEO

Il conducente era in forte ritardo per il lavoro

BRASILE – Una donna ha rischiato di essere travolta da un’auto fuori controllo a Braço do Norte, nello stato di Santa Catarina, in Brasile. L’incidente è stato ripreso in un video diventato virale sui social. Le immagini mostrano il momento esatto in cui la giovane, ignara del pericolo, camminava lungo la strada accanto a un veicolo parcheggiato.

Auto fuori controllo: le immagini dell’incidente

All’improvviso, una Chevrolet Montana fuori controllo lanciata a tutta velocità è sopraggiunta alle sue spalle, perdendo il controllo e schiantandosi contro una Honda HR ferma sul lato della carreggiata. L’impatto ha causato il ribaltamento della Chevrolet, che si è inclinata sulla sinistra, sfiorando la passante per pochi centimetri. Per un miracolo, la donna è rimasta completamente illesa.

Secondo i media locali, il conducente del veicolo fuori controllo ha dichiarato di essere in forte ritardo per il lavoro, circostanza che potrebbe averlo spinto a guidare in modo imprudente. Questo episodio sottolinea ancora una volta i pericoli della velocità e della guida irresponsabile, che possono mettere a rischio la vita di pedoni e automobilisti.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE