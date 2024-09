Incidente mortale a Belpasso: perde la vita un centauro quarantenne

Purtroppo vano l'intervento dell'elisoccorso

BELPASSO (CATANIA) – Incidente mortale, questo pomeriggio, in via Giovanni Paolo II, lungo la Circumvallazione di Belpasso. Un 40enne belpassese, alla guida di una moto, è rimasto vittima di un incidente stradale, sembrerebbe, autonomo.

Il centauro è stramazzato violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo e andando a sbattere con un palo della segnaletica. Sul posto è intervenuta, successivamente, un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi all’uomo allertando subito l’eliambulanza del Cannizzaro. L’elicottero è atterranto all’interno del campo sportivo dove il ferito era stato trasportato in ambulanza.

I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Purtroppo, però, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Paternò. Per la gestione della viabilità, la Polizia Locale.