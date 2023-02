Tragedia a Vittoria: giovane centauro perde la vita FOTO

Il motociclista è stato trovato in fondo alla scarpata di 15 metri

VITTORIA (RG) – Gravissimo incidente mortale oggi intorno alle 12,20 sulla Strada provinciale 18 all’ingresso di Vittoria, in provincia di Ragusa, vicino al cimitero. A perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Fortunato Gaudenzio, che viaggiava a bordo di una moto Yahama. Era un lavoratore edile e si doveva sposare ad agosto 2023.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni il centauro, che si trovava nei pressi di una curva, si sarebbe scontrato prima contro un’auto, una Fiat Multipla, e poi sarebbe andato a finire fuori strada, giù dal viadotto. Il centauro è stato trovato sotto il ponte, in fondo alla scarpata, a una quindicina di metri dalla sede stradale.

Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. Il corpo del giovane non è stato ancora recuperato, si troverebbe dunque ancora nella scarpata. La strada è bloccata. La strada provinciale 18 è chiusa dalle 12, il traffico veicolare paralizzato da Vittoria in direzione Santa Croce. Deviati i mezzi per Scoglitti e per Comiso. Veicoli posti sequestro giudiziario a Ragusa.

Secondo i primi racconti il ragazzo sarebbe uscito stamani in comitiva con tre centauri, poi lo scontro frontale con una Fiat multipla.

Foto Franco Assenza