Incidente sulla Palermo-Catania, muore una donna di trentacinque anni

PALERMO- Una donna di 35 anni è morta in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto cinque giorni fa sulla A20 Palermo-Catania nella zona di Buonfornello. Mery Gallina, 35 anni, di Carini era ricoverata all’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente si è verificato domenica scorsa in direzione del capoluogo siciliano. Il marito, Francesco Zimbardo, è anche lui ricoverato.

Era alla guida della moto quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso i coniugi e portati in ospedale.