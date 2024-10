Sono avvenuti in due diversi tratti della Circonvallazione

Mattina di passione per gli automobilisti in viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra via Giafar e l’ex rotonda di via Oreto. Due incidenti avvenuti nel giro di poche ore hanno mandato in tilt il traffico su entrambe le direzini di marcia.

Il primo si è verificato in direzione Trapani: sono rimasti coinvolti due mezzi, nonostante l’impatto sia stato violento, i conducenti sono rimasti lievemente feriti. Per precausione sono stati trasportati entrambi in ospedale dai sanitari del 118 arrivati sul posto. L’incidente ha provocato rallentamenti anche sull’autostrada A-19 Palermo-Catania.

I soccorsi

Poco dopo, un altro scontro è avvenuto in direzione Catania, poco prima del ponte di via Giafar. Anche in questo caso sono rimasti coinvolti due mezzi e si sono registrati feriti. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora.

L’ultimo grave incidente a Palermo risale soltanto a ieri, 28 ottobre: un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia dopo essere caduto dal monopattino. Ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la via Libero Grassi, nella zona della Zisa: sarebbe uscito di strada per colpa di una buca sull’asfalto.