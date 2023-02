Incredibile mareggiata a Taormina: il mare raggiunge le case VIDEO e FOTO

Sicilia nella morsa del maltempo

1' DI LETTURA

TAORMINA (ME) – A Taormina, nelle ultime ore, si è abbattuta una violenta mareggiata. L’acqua del mare ha raggiunto la sede stradale e alcune abitazioni, creando non poche difficoltà al transito veicolare, causando allagamenti e provocando danneggiamenti a caditoie e marciapiedi. Danni ingenti e scuole chiuse anche in altri comuni dell’isola a causa del maltempo che tra ieri e oggi ha colpito la Sicilia orientale.