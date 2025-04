“Io sono energia”, il libro di Francesco Panasci

Il saggio narrativo

PALERMO – Un libro che mette al centro la persona e la sua storia. Una narrazione che parla al cuore, alla mente e al futuro. Ogni persona ha una storia. Una traiettoria unica, fatta di slanci, conquiste, inciampi e rinascite.

Chiunque – al di là delle origini, dell’età o del percorso – porta con sé un vissuto che merita ascolto. Un vissuto che racchiude un valore inestimabile: non economico, non sociale, ma profondamente umano.

“Io sono energia”, il nuovo libro di Francesco Panasci, nasce proprio da qui. Il titolo potrebbe far pensare a un’autocelebrazione. Ma è esattamente il contrario. “Io sono energia” non è la dichiarazione di chi scrive, ma un invito che chiunque può sentire come proprio. Una frase da pronunciare – in silenzio o ad alta voce – quando si decide di tornare in ascolto di sé. Attraverso una narrazione autentica e fluida, Panasci attraversa i temi della crescita personale, dell’ascolto, della fiducia, del cambiamento e del valore delle idee. Ogni capitolo è un invito a fermarsi, respirare, riconoscere la propria energia.

Prefazione a due voci

La prefazione è a firma di Francesco Paolo Scarpinato, Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, e Francesco Alberoni, eminente sociologo, già rettore dell’Università di Trento e della IULM di Milano, membro del CdA RAI, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, ed editorialista de Il Corriere della Sera e Il Giornale.

La postfazione è firmata dal prof. Gaetano Basile, storico della cultura popolare siciliana. La presentazione sarà moderata da Salvo Nugnes, giornalista, scrittore, critico d’arte

Un’opera intensa, composta da riflessioni, episodi, pensieri, visioni e incontri. Un libro che non impone verità, ma invita alla ricerca. Che non pretende risposte, ma semina domande. Che guarda all’essere umano come nodo di relazioni, vibrazioni e possibilità.

“Io sono energia è un viaggio personale, ma anche collettivo – spiega Panasci – È nato per riattivare la fiducia nei giovani, ma anche in noi stessi. È un dialogo tra esperienze e visioni, con la speranza che chi legge possa riconoscersi e ripartire.”

Il saggio – pubblicato da Panastudio – si struttura in brevi capitoli che attraversano temi profondi con parole accessibili: la dignità, la connessione, il silenzio, la trasformazione, la visione.

Senza mai rinunciare alla concretezza di chi ha conosciuto la fatica, il lavoro, la forza silenziosa delle piccole cose.

È un libro che può aprirsi al mondo, anche in altre lingue. E che già oggi si candida a diventare un progetto più ampio: incontri con le scuole, laboratori sul talento e sulla narrazione del sé, momenti di ascolto con le nuove generazioni e con chi crede che la cultura sia ancora un motore di rinascita.

Dalla carta al progetto

Io sono energia non resterà solo un libro. Diventerà un punto di partenza per dialoghi con scuole, università, istituzioni, associazioni giovanili. Un format editoriale e culturale che si aprirà a iniziative sociali e formative. “L’energia è una visione. È ciò che ci muove verso il futuro.”

Scheda tecnica

Titolo: Io sono energia

Autore: Francesco Panasci

Formato: 14×21 cm – 116 pagine

ISBN: 978-88-88427-81-2

Editore: Panastudio

Genere: Saggio narrativo / Cultura e crescita personale

Sinossi

Io sono energia è un saggio narrativo che invita alla riscoperta di sé attraverso l’ascolto, la visione, la trasformazione. Non è un racconto individuale, ma un percorso condiviso: fatto di domande, intuizioni, emozioni.

Ogni capitolo è un varco verso la consapevolezza e la presenza, ponendo interrogativi che toccano la sfera emotiva, sociale e spirituale:

• Chi siamo davvero, al di là dei ruoli?

• Qual è la forza delle idee?

• Cosa ci rende vivi, autentici, capaci di scegliere?

Attraverso un linguaggio diretto e accessibile, Io sono energia intreccia riflessione, sensibilità e pensiero critico.

Non offre formule, ma spazi aperti.

Non dà risposte, ma accende possibilità.

È un libro per chi sente che è il momento di fermarsi, ascoltarsi… e ripartire con nuova energia.

L’autore

Francesco Panasci è giornalista, regista, musicista e project manager. Ha fatto della creatività e dell’impegno civile la bussola della sua vita. Ma, prima di ogni titolo, è un uomo che mette al centro l’umano: le relazioni, l’ascolto, il valore della parola e dell’azione.

Da oltre venticinque anni dà forma a progetti che intrecciano cultura, formazione, comunicazione e impegno sociale, costruendo ponti tra le persone e i territori. Con Panastudio, realtà da lui fondata, ha ideato format giornalistici multimediali e iniziative culturali che parlano di identità, bellezza, partecipazione. Dirige il quotidiano Il Moderatore, con uno sguardo critico e indipendente sul presente.

Ha curato e diretto grandi eventi come il Premio Internazionale Padre Pino Puglisi, Ierofanie Festival, Esperimental Harp Dance, percorsi dedicati ai giovani, festival artistici e progetti formativi digitali che restituiscono centralità al lavoro e alla dignità.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, in questo libro si racconta per la prima volta in modo intimo e diretto. Non per insegnare, ma per restare accanto. Condividere esperienze, errori, visioni. Raccontare quella tensione verso la luce che attraversa ogni vera ricerca. Perché a volte basta una scintilla per riaccendere il fuoco. E una parola vera, per sentirsi meno soli.