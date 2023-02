La lunga notte di Sant’Agata in processione lungo le vie VIDEO

Una folla oceanica accoglie il busto della Patrona. Catania abbraccia la sua Santa.

CATANIA. Il busto della Santa Patrona, uscita nel pomeriggio al termine della Santa Messa dalla Cattedrale, è in giro per le vie della città. La folla è enorme: così come la partecipazione di una comunità che attendeva da prima della pandemia di riabbracciare la “sua” Agata.