La ministra Roccella invitata per presentare il suo libro a Palermo

Nei giorni scorsi è stata contesta al Salone del Libro di Torino

PALERMO – Il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella è stata invitata a presentare il suo libro a Palermo dal vice sindaco e parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Carolina Varchi e dall’assessore alla cultura Giampiero Cannella, anche lui di Fdi.

“Quanto accaduto al Salone del libro di Torino – afferma Varchi – è molto preoccupante. Voler impedire la presentazione del libro è stato un atto di protervia che non può essere in alcun modo ricondotto al dialogo democratico. Ho già manifestato tutta la mia solidarietà ad Eugenia – con la quale condivido l’impegno politico sui temi etici – e l’ho invitata a Palermo per un evento aperto alla cittadinanza, anche alla luce delle molteplici battaglie che insieme stiamo affrontando”.

Per Cannella “la violenta contestazione riservata al ministro Eugenia Roccella è un atto di squadrismo rosso da condannare senza se e senza ma. Le idee, anche le più distanti da quelle che riteniamo soggettivamente giuste, vanno sempre rispettate e ne va garantita la piena agibilità a chi le propugna”.

“Per questo invito la ministra Roccella – prosegue l’assessore – a venire a Palermo a presentare il suo libro. Troverà una città culturalmente aperta e vivace, capace di interpretare i temi dell’attualità, anche quelli più controversi, con grande apertura mentale. Una città abituata al dibattito e che può serenamente accogliere manifestazioni come il Pride, lontano dalla mia sensibilità, e contemporaneamente non negare lo spazio di dibattito a chi pone, con competenza e coscienza temi etici di diverso orientamento”.