Palazzo ex Sicilcassa, la Regione ci ritenta attraverso il suo Fondo pensioni

Via libera dalla Giunta

PALERMO – La Regione ha deciso di acquistare dell’immobile appartenente al Fondo pensioni ex Sicilcassa, a Palermo, dove hanno sede la procura generale e la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti. L’idea, sponsorizzata fortemente dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, ritorna in primo piano dopo la bocciatura da parte dell’Ars nel corso dell’assestamento di bilancio.

Nuovo piano per il palazzo ex Sicilcassa

Il governo ora cambia strada. La Giunta Schifani ha dato l’ok alla proposta del Fondo pensioni di procedere all’acquisto dell’immobile, che si trova tra via Cordova e via Libertà. Si tratta di un edificio di oltre ventimila metri quadrati in una delle zone più centrali di Palermo. “La proposta, condivisa dagli uffici dell’assessorato dell’Economia con l’assessorato della Funzione pubblica, mira a fare ottenere al Fondo pensioni il complesso immobiliare allo scopo di destinarlo a uffici regionali”, spiega una nota di Palazzo d’Orleans che però non fornisce ulteriori dettagli sull’operazione.

Il piano iniziale, poi naufragato nel mare tempestoso dell’Ars, prevedeva per la Regione un costo di circa 12,5 milioni di euro. L’operazione di acquisto era stata inserita nell’assestamento di bilancio ma fu stoppata. L’obiettivo del governo, con questo acquisto, è quello di ridurre le locazioni passive e migliorare la distribuzione logistica degli uffici regionali.

Con l’apprezzamento, la Giunta ha dato mandato agli uffici di realizzare l’istruttoria necessaria a verificare la congruità dell’operazione. Il regolamento del Fondo pensioni che autorizza gli investimenti immobiliari richiede, infatti, la verifica della redditività e della liquidità.

Dagnino: “Puntiamo ad assicurare sede prestigiose agli uffici”

“Con l’apprezzamento all’operazione – afferma Dagnino – la Regione punta ad assicurare agli uffici di sua competenza una sede prestigiosa e al Fondo una redditività stabile e maggiore rispetto a quella che il mercato può assicurare con altri investimenti. Oltre a garantire al Fondo le entrate dei canoni, la Regione assicura a sé stessa locali per uffici nell’ambito di una più ampia operazione di efficientamento degli spazi”, ha concluso Dagnino.

Messina: “Soddisfatti di avviare una nuova strategia di interventi”

“Siamo soddisfatti e consapevoli – sottolinea l’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Andrea Messina – di avviare una nuova strategia di interventi che punta a razionalizzare gli investimenti da parte del Fondo pensioni Sicilia e a creare, al contempo, economie di spesa grazie alla strategica utilizzazione degli immobili per le finalità di istituzionali”.