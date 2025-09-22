Sicilia in piazza per Gaza. Cortei a Palermo, Catania e Messina VIDEO

Migliaia di manifestanti FOTOGALLERY

PALERMO – In corso a Palermo, Catania e Messina i cortei organizzati per fermare la guerra a Gaza ed esprimere vicinanza alla Global Sumud Flotilla, la spedizione nautica che punta a sostenere il popolo palestinese portando nella Striscia aiuti alimentari e sanitari. Le manifestazioni rientrano nell’ambito della protesta nazionale ‘Blocchiamo tutto’, con i sindacati di base che hanno proclamato lo sciopero generale.

Il corteo di Palermo per Gaza

A Palermo in corteo diverse migliaia di manifestanti, che si sono radunati in piazza Verdi a partire dalle 10, di fronte alle colonne del Teatro Massimo. In strada il mondo dell’associazionismo, studenti medi e universitari ed esponenti della società civile. Tra gli striscioni esposti uno recita: “Fermare il genocidio a Gaza – Difendere la Flotilla – Stop economia di guerra – Abbassate le armi e alzate i salari”. Cortei analoghi si stanno tenendo a Catania, con partenza da via Etnea, e a Messina, da piazza Cairoli.

Lo sciopero per Gaza, il punto della situazione

A Palermo, tuttavia, trasporti urbani regolari nonostante lo sciopero indetto su base nazionale dall’Unione sindacale di base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e per chiedere al governo lo stop delle relazioni con Israele, mentre è saltata qualche corsa dell’Azienda trasporti siciliana che collega coi bus vari comuni siciliani. Disagi invece in diversi istituti scolastici dove i docenti aderenti a Usb, Csle, Conalpe, Conf.Sai hanno scioperato insieme con il personale amministrativo tecnico e ausiliario.

In molte classi i genitori erano stati avvisati che i propri figli sarebbero entrati a seconda ora o sarebbero usciti prima: molte famiglie hanno preferito che i ragazzi restassero a casa o partecipassero alla manifestazione.