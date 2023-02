La Sicilia piegata dal maltempo: nuovo bollettino DIRETTA

Notizie in aggiornamento

PALERMO – Il ciclone mediterraneo Helios insiste sulla Sicilia con venti forti, piogge intense e mareggiate. I meteorologi annunciano un miglioramento nelle prossime ore ed è già partita la conta dei danni. Crollata parte della celebre ciminiera di Montalbano nel Ragusano. Situazione difficile anche a Siracusa. Le squadre della Protezione civile comunale e le pattuglie della Polizia municipale hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte e continuano ad operare per fare fronte alle conseguenze del nubifragio che per 48 ore si è abbattuto sulla città: si superano addirittura i 400 mm nelle ultime 72 ore. Un quantitativo d’acqua record che inevitabilmente sta creando problemi rilevanti. In campo anche i gommoni per salvare le persone intrappolate dall’acqua.

La diretta

12:34 Un grosso albero si è abbattuto sulla strada per Licodia Eubea ed ha tranciato un palo dell’illuminazione stradale e della rete telefonica. Sul posto si è recata la squadra operativa del distaccamento di Vizzini dei Vigili del Fuoco.

13:15 Palazzo di giustizia in tilt a Siracusa con diversi locali di cancelleria allagati e disagi per le udienze viste le assenze improvvise di magistrati e avvocati. Chiuse diverse arterie a causa sia di allagamenti sia di smottamenti con conseguente caduta di massi e detriti sulla sede stradale.

15.45 Straripa il fiume San Leonardo nel Siracusano, la strada statale 194 “Ragusana” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 11,300 al km 11,500, a Carlentini (SR). Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

15:50 Danni ingenti su tutto il territorio, chiesto stato di calamità

15:58 Frane, allagamenti e strade interrotte nel Ragusano. Centinaia di persone sono rimaste isolate con situazioni che sono state risolte con l’intervento dei servizi d’emergenza. Incessante da 36 ore il lavoro svolto dei Vigili del Fuoco, in azione con unità specializzate per soccorrere anche un’auto in panne con una donna partoriente che doveva raggiungere l’ospedale ragusano, Giovanni Paolo II.

16: 12 A Catania sta per arrivare uno spazzaneve dalla Calabria, dopo quello trasferito ieri da Petralia Sottana. La provincia di Catania non riesce infatti ad intervenire in tutte le zone critiche.

16:16 Mareggiate a Scaletta Zanclea, il sindaco chiede un ristoro alla regione Sicilia per i danni nel comune legati al maltempo. Acqua nelle strade e dentro le case nel comune del Messinese

16:36 Squadre Sass sui versanti Nord e Sud dell’Etna. Oltre 20 uomini in azione e mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino Speleologico Siciliano. Presenti anche i Rangers d’Europa con mezzi speciali, carabinieri, i volontari delle Misericordie e della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

16: 39 A Siracusa 40 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni dalla Protezione civile a causa del maltempo. Le persone sono state assistite dalla Croce Rossa nei locali dell’assessorato alle Politiche sociali.

16:57 Ingenti danni a Mascali, in provincia di Catania. La mareggiata ha devastato il litorale da Sant’Anna a Fondachello. Divelti anche segnali stradali e dissuasori mobili, trascinati al centro della carreggiata

17:18 Danni a Caltagirone, in provincia di Catania. Diverse decine gli alberi crollati, in molti casi sulle strade; numerosi gli allagamenti e i blackout elettrici con disagi per tanti cittadini. Danni anche al palazzo municipale con il lucernario a rischio crollo. Una frana ha interessato una porzione del Poggio Fanales.

17:19 La Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone.