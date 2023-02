Ciclone sulla Sicilia, oltre 450 interventi dei Vigili del fuoco VIDEO

Le immagini dell'intervento dei pompieri per liberare una strada a Palermo

Sono più 450 gli interventi dei Vigili del fuoco realizzati nelle ultime 24 ore per soccorrere autisti in difficoltà, mettere in sicurezza alberi pericolanti o rimuovere quelli caduti, prosciugamenti di cantine a seguito delle piogge intense e il vento forte sulla Sicilia. La maggiori criticità sono state registrate nella parte orientale dell’Isola, tra le province di Siracusa, Catania e Ragusa, dov’è stato potenziato il dispositivo di soccorso.

A Palermo (nel video) un grosso albero è caduto su un veicolo in transito, invadendo l’intera sede stradale: salvi padre e figlia a bordo del mezzo.