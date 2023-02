Maltempo, crolla la Mannara di Montalbano FOTO

Diventò famosa grazie alla serie "Il commissario Montalbano"

Il maltempo, con raffiche di vento superiori a 100 Km/h, ha causato diversi danni nell’Isola. A pagarne le conseguenze è anche la Fornace Penna di Sampieri, luogo conosciuto anche grazie alla serie del Commissario Montalbano dove fu chiamata la “Mannara”. Il vento ha buttato giù la ciminiera e parte della struttura laterale.

L’edificio, che si trova sulla costa est di Scicli, in provincia di Ragusa, è un monumento di archeologia industriale divenuto famoso come la Mannara di alcune puntate del Commissario Montalbano.

La Fornace fu costruita tra il 1909 ed il 1912 su progetto dell’ingegnere Ignazio Emmolo. In passato è stato un importante centro produttivo, che lavorava nello stabilimento per esportare i laterizi in molti paesi mediterranei.

Qualche tempo fa la Fornace Penna era stata dichiarata di pubblica utilità e l’ex assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, aveva parlato della destinazione di un milione di euro per il recupero dell’edificio.