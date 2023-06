La solidarietà va in gol, Luca Napoli: “Il nostro evento per i più bisognosi” VIDEO

Reso pubblico quanto è stato raccolto lo scorso 3 maggio: un momento coinvolgente al quale non è voluto mancare il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno.

CATANIA – Una manifestazione che non ha ancora spento l’eco del suo svolgimento: il 3 maggio scorso. Una manifestazione che ha attirato l’interesse di piazze del nord Italia. Una manifestazione che si conferma essere di una trasparenza cristallina: così com’è giusto che debba essere.

“Un gol per la Solidarietà” non finisce di stupire. Nella mattina di ieri, il suo ideatore e organizzatore, Luca Napoli, ha chiamato tutti a raccolta per rendere conto della somma raccolta dal supporto di uno stadio “Angelo Massimino” stracolmo di studenti e che, grazie allo loro sensibilità, si è arrivati a raccogliere la ragguardevole cifra di 18 mila e 150 euro.

Numeri impressionanti, non solo sugli spalti dunque.



La cifra raccolta è stata tramutata in buoni spesa che verranno consegnati a famiglie catanesi che, in questo particolare momento storico, ne hanno particolarmente bisogno. Beni di prima necessità che serviranno ad alleviare le difficoltà del presente.

E ieri, ai campi del Leo Soccer, Luca Napoli ha voluto render conto (come fa ogni anno) del report – anche e sopratutto economico – della manifestazione.

C’erano presenti alcune delle famiglie in questione, c’erano i calciatori delle All Stars Sicilia (capitanate da Armando Pantanelli e Fabio Timoniere) che sono parte integrante del progetto e c’era anche il Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che non ha voluto mancare ad un momento atteso e sentito: “Devo dire – ha detto – che è davvero bello sapere ed essere coinvolti sul quanto si è raccolto e su come verranno impiegate queste somme. Bravo Luca, davvero”.

“Oggi si chiude un cerchio – ha incalzato Luca Napoli – e siamo felici di essere stati d’aiuto al nostro territorio. Grazie, di cuore a tutti”.

Conferenza stampa conclusa ma la testa ed il cuore sono già al prossimo anno: all’Edizione numero 16 di “Un gol per la Solidarietà”, una delle kermesse sportivo-solidale più longeve del panorama nazionale.