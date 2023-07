Ladri in azione: 45 secondi per rubare un suv parcheggiato VIDEO

In corso le indagini per risalire all’identitá dei responsabili

1' DI LETTURA

GIOVINAZZO (BARI) – 45 secondi per rubare un suv parcheggiato in pieno centro e a pochi metri da Palazzo di Città di Giovinazzo, in provincia di Bari. Le immagini amatoriali registrate da un cellulare mostrano 3 persone che circondano un suv bianco in sosta, aprono lo sportello e poi spingono il veicolo con un’altra auto per portarlo via in tempi record.

Il video è diventato virale sui social. Sono in corso le indagini per risalire all’identitá dei responsabili. Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, assicura maggiore sicurezza per i propri cittadini: “La maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni. È un fenomeno tristemente noto. Siamo esasperatI dall’inerzia e dall’ineluttabilità, possiamo e dobbiamo prendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce e non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera”.

Il filmato sopra, mostra i ladri in azione, mentre rubano con destrezza il suv parcheggiato, in soli 45 secondi.

