Lagalla: “Entro l’anno terminerà l’emergenza cimiteriale”

“Cambia il parametro della tempistica e della semplificazione procedurale per seppellire le bare in attesa“

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella legge di Bilancio del governo Meloni è stato inserito l’emendamento per far sì che la città di Palermo usufruisse di 2 milioni di euro per rimettere a regime parte del cimitero dei Rotoli, dando degna sepoltura alle oltre mille bare che sono in attesa.

Questa mattina il sindaco Lagalla, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato proprio di questo emendamento che lo vedrà anche nominato commissario, in modo tale da poter accelerare tutti gli iter burocratici e annunciato che “l’emergenza finirà entro l’anno. Cambia fondamentalmente un parametro – spiega Lagalla – che è quello della tempistica e della semplificazione procedurale, grazie alla previsione normativa che consente anche una forte collaborazione istituzionale a livello territoriale, per il tramite di convenzioni che noi attesteremo a per tutti glie enti che faranno parte del ventaglio di operatività presso la prefettura di Palermo, avendo ricevuto in maniera informale l’ok da parte del Prefetto. Non cambiano gli obiettivi né cambiano i progetti che sono finalizzati all’accelerazione della tumulazione e inumazione delle salme in attesa, oggi circa 1100, non cambia l’idea di intervenire in maniera complessiva delle strutture cimiteriali dei Rotoli“.

Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è quello di rimettere in sesto il forno crematorio e con queste somme “è favorita l’accelerazione del ripristino – spiega il primo cittadino -. Un bell’esempio di cooperazione istituzionale al quale Palermo risponde con l’istituzione di un ufficio del commissario e attraverso l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione dal governo e ulteriormente da fondi extracomunali“.