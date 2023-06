Lagalla: “L’ok al piano è un passo verso la normalità per la città” VIDEO

"Ringrazio, per l'intenso lavoro, il vice sindaco e gli uffici. Daremo risposte ai palermitani"

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’approvazione del piano di riequilibrio in Consiglio comunale è un ulteriore passaggio della città verso la normalità”. Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, all’indomani del varo del provvedimento.

“Il piano di riequilibrio disegna un nuovo rapporto della città con lo Stato e, per questo, ringrazio l’intenso lavoro del vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e degli uffici per questo risultato che arriva dopo aver rimodulato gli investimenti e recuperato i documenti contabili del passato”, aggiunge.

“Il via libera in Aula è un altro tassello verso la rifondazione della macchina comunale che deve tornare a spendere per dare risposte ai palermitani, in particolare sul tema dell’igiene pubblica, della sicurezza delle strade. E tutto questo senza che ci sia un’esplosione di imposizione fiscale per i palermitani”, osserva.