Lagalla: “Prendo atto delle dimissioni di Riggio, accelerare sulla privatizzazione”

Il primo cittadino commenta la decisione dell'ad di Gesap

PALERMO – “Prendo atto della volontà del Professore Vito Riggio di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore delegato della Gesap, ringraziandolo per l’impegno profuso con grande professionalità”, a dichiararlo è il sindaco di Palermo che commenta la decisione di Riggio di lasciare la guida dello scalo palermitano dopo le dichiarazioni da parte del governatore Schifani.

“Da oggi resta la necessità di concertare in tempi brevi la ricomposizione, nella sua pienezza, del Consiglio di amministrazione della società, anche per accelerare il processo di privatizzazione dello scalo Falcone e Borsellino, come correttamente auspicato dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani”.

Intanto, adesso si apre la corsa alla successione di Riggio.