Lavoratori call center Ita a rischio licenziamento, sit-in in prefettura

Più di 500 impiegati potrebbero perdere il posto di lavoro

PALERMO – I lavoratori del call center Almaviva sono pronti a scendere in piazza per rivendicare i loro diritti e domani, 6 aprile, dalle ore 9.30 alle 12, saranno in sit-in davanti la prefettura di Palermo. Il motivo è da ricercare nella mancata sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio Contact Center con Ita Airways.

“Le ultime dichiarazioni di Covisian S.p.A. – si legge in una nota diffusa dai sindacati – in cui viene reso noto che non si è raggiunta un’intesa per la sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio Contact Center con Ita Airways e la risposta della compagnia aerea con la quale afferma che Covisian non è riuscita a realizzare il suo business plan, fa ripiombare nel limbo la vita di circa 500 lavoratori palermitani (217 già assunti da Covisian e circa 300 in ammortizzatore a zero ore in Almaviva).

Il 21 Ottobre 2021 – continua la nota – è stato sottoscritto un accordo di Clausola Sociale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede il passaggio di 543 lavoratori di Almaviva, della commessa Alitalia, in Covisian entro il 31 dicembre 2022.

LE REGOLE – conclude la nota – VANNO RISPETTATE LA CLAUSOLA SOCIALE DEVE ESSERE APPLICATA“.