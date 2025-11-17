Le Savocherie scrive un nuovo capitolo: la storica rosticceria di via Sammartino si sdoppia aprendo anche in via principe di Villafranca

Trent’anni di tradizione palermitana si rinnova nella nuova sede di via principe di Villafranca 12/14/16, in attesa che riapra anche la storica sede di via Sammartino 103.

Da Franco a Salvatore Savoca: una storia autentica.

L’attività nasce negli anni ’90 in via Sammartino 103 angolo con via Catania, sede storica che riaprirà i battenti nel 2026, dove tutto ebbe inizio, grazie a Franco Savoca, uomo concreto, legato alla tradizione gastronomica palermitana e animato da un’idea chiara: offrire prodotti di qualità ogni giorno. Nel tempo ha trasformato una semplice rosticceria in centro a Palermo in un punto di riferimento cittadino.

A raccogliere il testimone di Franco è il figlio, Salvatore Savoca, che ha saputo portare avanti il nome di famiglia con serietà e coerenza, intraprendendo la via dell’innovazione ma mantenendo radici salde nella tradizione familiare.

Nel 2017 ha rilanciato il nuovo nome dell’attività: “Le Savocherie” proprio per marcare una differenza netta tra omonimi e chi invece, nel tempo, ha provato a sfruttare impropriamente il nome “Savoca”.

Per questo la nuova sede di via Principe di Villafranca 12/14/16 rappresenta oggi un nuovo inizio ufficiale dell’attività di famiglia. Un locale che mantiene il suo taglio tradizionale, ma con una visione necessariamente rinnovata: : spazi nuovi, brand affermato, servizio continuo a pranzo e a cena, e un format che riesce a raccontare insieme il “vecchio” e il “nuovo”.

Quella della nuova sede è una scelta precisa, trasparente, che serve a dire ai clienti:

tutte le rosticcerie Savoca non sono “Le Savocherie”.

Le Savocherie: produzione e premi

Ogni giorno, nel laboratorio madre di via Principe di Villafranca, si lavora senza scorciatoie: impasti artigianali, scelta accurata delle materie prime, ricette originali, attenzione al dettaglio. In particolare, ci si concentra su:

Focus sulla produzione interna e artigianale;

Controllo diretto su tutte le preparazioni;

Selezione rigorosa di materie prime di qualità;

Continua attenzione al dettaglio nella produzione.

Il risultato è un’attività che ha scelto la continua ricerca e l’innovazione come identità.

Non a caso, Gambero Rosso ha inserito Le Savocherie tra i migliori street food di Sicilia nel 2023, riconoscendone l’eccellenza, dovuta sia alla famosa rosticceria che al suo pollo alla brace.

Un riconoscimento confermato anche nel 2024 e nel 2025, a dimostrazione che qui non si improvvisa nulla: solo qualità e continuità.

Dove trovarli

Le Savocherie: via Principe di Villafranca 12/14/16, Palermo

Via Sammartino 103 angolo via Catania che riaprirà nel 2026 causa ristrutturazione

Aperto dal martedì alla domenica, orario continuato 11:30 – 22:00

Chiusura settimanale: lunedì

Ordini & info: 091 341228 e 091 5610336

Seguici su Instagram e Facebook per aggiornamenti e menu o visita il nostro sito www.lesavocherie.it

Se cerchi la vera rosticceria Savoca, la trovi qui.

Una sola famiglia. Una sola sede: Le Savocherie. Il resto è solo una copia.