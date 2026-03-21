Le operazioni dei carabinieri nei quartieri Oreto e San Lorenzo - VIDEO

PALERMO – Arrestati due corrieri della droga nel quartiere Oreto – Villagrazia di Palermo e sequestrata in via Villa Rosato, a San Lorenzo, una pistola e hashish trovate nella ex scuola Libero Grassi. Le due operazioni sono state condotte dai carabinieri. La prima è stata effettuata tra le vie dell’Orsa Minore e Villagrazia: i carabinieri hanno intercettato un’auto di grossa cilindrata su cui viaggiavano padre e figlio, calabresi residenti al Nord Italia. L’atteggiamento sospetto dei due uomini ha spinto i militari a effettuare una perquisizione sul mezzo.

​Trovata una vera e propria “cassaforte mobile”: la carrozzeria era stata modificata artigianalmente, tagliando e risaldando le lamiere per ricavare un’intercapedine segreta. All’interno del vano trovato 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi che, immessi sul mercato della vendita al dettaglio avrebbero potuto fruttare circa 500.000 mila euro. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico sporco di sostanza stupefacente. I due sono stati condotti presso il carcere Pagliarelli.

Nell’ambito di un’altra attività, i carabinieri della stazione San Filippo Neri e del Nucleo Cinofili hanno eseguito dei controlli all’interno dell’ex plesso scolastico “Libero Grassi” in via Villa Rosato. Il fiuto del cane antidroga ha guidato i militari all’interno della vecchia palestra. Qui, tra mobili accatastati e immondizia, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio deposito illegale: ​6 panetti e 42 dosi di hashish, 1 pistola calibro 9×21 con matricola abrasa e parti di altre armi, ​13 proiettili di vario calibro (32 e 38), tutto sequestrato a carico di ignoti.

Solo poche ore prima, sempre all’interno della stessa scuola abbandonata, i carabinieri della stazione Resuttana Colli hanno ritrovato cinque auto rubate, restituite ai legittimi proprietari. Tutta la droga sequestrata durante le attività è stata trasmessa al laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche tecniche di rito, mentre sull’arma saranno effettuate le indagini balistiche necessarie a stabilire la provenienza della pistola e l’eventuale utilizzo in recenti fatti di cronaca.