I marchi più noti tra le bancarelle e in un deposito

CATANIA – Due blitz anti-contraffazione sono stati portati a termine dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. Sequestrati oltre undicimila tra capi d’abbigliamento e accessori falsi. Le prime verifiche da parte delle fiamme gialle sono scattate sulle bancarelle del centro storico di Catania, nei pressi di corso Sicilia. Gli ambulanti, alla vista dei baschi verdi, si sono dati alla fuga disperdendosi tra la folla dello storico mercato della ‘fera o luni’.

I prodotti sequestrati a ‘fera o luni’

A questo punto la guardia di finanza ha sequestrato i prodotti che erano stati abbandonati sul posto: un migliaio di pezzi tra borse, cinture, portafogli e maglioncini con i marchi contraffatti di note griffe come Gucci, Louis Vuitton, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Michael Kors, Prada, Burberry, Lacoste, Moncler e Guess. Sequestrati anche 150 cd e dvd pirata, contenenti album musicali e film attualmente proiettati nelle sale cinematografiche.

Il secondo blitz a Misterbianco

La seconda operazione ha riguardato un deposito nella zona commerciale di Misterbianco nella disponibilità di una società amministrata da una cittadina di origine cinese. Qui le fiamme gialle etnee hanno trovato oltre diecimila capi d’abbigliamento con marchi contraffatti. La merce, pronta per essere immessa sul mercato, riportava i simboli di noti brand come Gucci, Louis Vuitton, Air Jordan, Armani, Palm Angels, Adidas, Versace, Moncler, The North Face, Fred Perry, Disney, Marcelo Burlon, Lakers e Icon. Tutti i prodotti sono stati sequestrati, mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.