Giovani incappucciati difendono la vampa: guerriglia a Palermo VIDEO

In via Nina Siciliana

PALERMO – Si è scatenata una guerriglia urbana in via Nina Siciliana a Palermo. Ancora una volta per colpa di una vampa di San Giuseppe. Un gruppo di ragazzi si è schierato in difesa del rogo, impedendo il passaggio dei vigili del fuoco. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti in tenuta anti sommossa.

Una ventina di giovani, tutti incappucciati, hanno sfidato le forze dell’ordine piazzando i cassonetti della spazzatura al centro della strada che costeggia l’istituto Pio La Torre e conduce in via Perpignano. Qui è stata accumulata la catasta di legna data alle fiamme.

Si sono ripetute le scene viste ieri, mercoledì 18 marzo, in altre zone della città.