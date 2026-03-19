 Palermo, giovani incappucciati in difesa della vampa
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Giovani incappucciati difendono la vampa: guerriglia a Palermo VIDEO

In via Nina Siciliana
CAOS IN CITTà
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1 min di lettura

PALERMO – Si è scatenata una guerriglia urbana in via Nina Siciliana a Palermo. Ancora una volta per colpa di una vampa di San Giuseppe. Un gruppo di ragazzi si è schierato in difesa del rogo, impedendo il passaggio dei vigili del fuoco. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti in tenuta anti sommossa.

Una ventina di giovani, tutti incappucciati, hanno sfidato le forze dell’ordine piazzando i cassonetti della spazzatura al centro della strada che costeggia l’istituto Pio La Torre e conduce in via Perpignano. Qui è stata accumulata la catasta di legna data alle fiamme.

Si sono ripetute le scene viste ieri, mercoledì 18 marzo, in altre zone della città.

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