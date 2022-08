Lombardo: “Minardo o Russo, nessun veto su Musumeci”

L'ex Presidente si affida ai social.

PALERMO – “Il segretario della Lega Antonino Minardo o il tecnico Massimo Russo. Nessun veto per Nello Musumeci”, il presidente della Regione siciliana uscente. E’ questa la posizione di Raffaele Lombardo, leader dell’Mpa, sul candidato presidente alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. L’ex presidente si è affidato a un tweet per commentare il vertice del centrodestra che si è svolto oggi all’hotel delle Palme, a Palermo, e dove ha partecipato per l’Mpa il deputato regionale Roberto Di Marco