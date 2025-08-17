Pippo Baudo ha inventato anche lei. Lorella Cuccarini rivolge un pensiero via Instagram al suo pigmalione, morto sabato 16 agosto a Roma. Dal messaggio della più amata dagli italiani traspare il rammarico di non essere riuscita a mettersi in contatto con lui negli ultimi tempi.

“A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito – scrive – Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma…Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati”.

“Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e a Dina”, conclude.

Il sodalizio tra Pippo Baudo e Lorella Cuccarini

Il sodalizio professionale tra Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, nato negli anni Ottanta e consolidatosi attraverso programmi di grande successo, ha segnato una stagione irripetibile della Rai, fatta di intrattenimento elegante e popolare, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Il conduttore siciliano, simbolo indiscusso del piccolo schermo, ha saputo valorizzare talenti e costruire format entrati nella memoria collettiva. La ballerina romana ha incarnato l’immagine della showgirl completa, capace di unire canto, danza e conduzione.

Silenzio al momento da parte di Heather Parisi. Sempre negli anni Ottanta, Pippo Baudo trasformò la ballerina statunitense in un’icona dello spettacolo televisivo con coreografie e sigle che sarebbero diventate veri e propri tormentoni.

