Aveva spostato la propria residenza all'esterno per evadere le tasse

VARESE – Numerose foto con macchine di lusso e interviste dove parlava del suo lavoro e degli introiti che arrivavano dai contenuti su piattaforme per adulti.

Nonostante questo era quasi del tutto sconosciuta al fisco italiano. La donna, Madalina Ioana Filip, alias Mady Gio di 29 anni, di origini romene, dichiarava ricavi per 50 mila euro ma il tenore di vita era molto più alto.

La donna, molto conosciuta su Onlyfans, “è stata denunciata presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi”, si legge in una nota della guardia di finanza di Varese, e “360.000 euro di tassa etica“, cioè “un’addizionale Irpef del 25% sulla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico“.

Da quanto scoperto dagli agenti nei primi mesi del 2022 Madalina Ioana Filip aveva di spostato la propria residenza anagrafica da Cassano Magnago alla Svizzera, questo per beneficiare di un diverso regime fiscale.

Tuttavia, “avviata l’apposita attività di verifica fiscale, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine”. In particolare, secondo l’accusa, un conto corrente e il dominio web risultano tutti localizzati sul territorio italiano; inoltre l’influencer aveva partecipato a numerose manifestazioni ed eventi con sede in Italia.