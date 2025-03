Aromi per dolci solo durante le feste e niente cuoricini per il boss al 41 bis

La decisione riguarda un boss messinese

Aromi per dolci solo nei giorni di festa e stop ad una lettera sospetta. La Cassazione si pronuncia sui ricorsi del messinese Francesco Turiano, 40 anni, detenuto per mafia e droga al carcere duro. Il Tribunale di sorveglianza di Spoleto, città dove si trova il penitenziario, aveva accolto parzialmente il ricorso di Turiano dandogli la possibilità di comprare come sopravitto (così si chiama tutto ciò che non viene distribuito in carcere) degli aromi per dolci ma limitatamente ai giorni di festa.

Il messinese, al 41 bis dal 2017, avrebbe voluto usarli sempre come fanno gli altri detenuti. Da qui il ricorso bocciato dalla Cassazione: il detenuto deve attenersi alle regole del carcere. Anche se, è giusto dirlo, alcune restrizioni appaiono lontane dall’esigenza di bloccare i collegamenti dei capimafia con il mondo esterno.

A proposito di questo pericolo lo scorso ottobre la Corte di appello di Messina ha disposto di trattenere una lettera che Turiano ha inviato alla compagna. Nella missiva c’erano un cuoricino e alcune lettere dell’alfabeto puntate. “Sono le iniziali dei nomi dei componenti del nucleo familiare del detenuto e la moglie è sempre stata fuori da ogni contesto criminale”, ha spiegato la difesa.

Secondo la Corte di appello, al contrario, il contenuto della lettera rappresenta “un pericolo per l’ordine e la sicurezza, con specifico riferimento al linguaggio e alla terminologia usati nella missiva”. Alcune iniziali non convincono. Ad esempio “il condannato risulta chiamarsi Francesco e non Nino”. La Cassazione ha confermato la decisione: la lettera deve essere bloccata. La censura fa parte delle regole del carcere duro.