Maltempo: a Palermo piove e Mondello si allaga... VIDEO

La pioggia provoca disagi

PALERMO- Un’odissea. Un viaggio fra tombini scoppiati e fiumi d’acqua maleodoranti, da Mondello al centro. Piove – per fortuna, in giorni di siccità – e l’effetto collaterale è certo, tanto da non fare più notizia. Mondello, immancabilmente, si allaga.

Pubblichiamo una foto e un video, inviati da alcuni lettori, che testimoniano una disagevole consuetudine. Un problema che non conosce soluzione. Stamattina, con la pioggia, per chi partiva da Mondello, arrivare ‘a Palermo’ – come dicono i residenti della borgata con una definizione che racconta la distanza, in tutti i sensi – è stata un’impresa.