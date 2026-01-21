Allerta gialla da Messina a Siracusa: scuole chiuse, ecco dove DIRETTA

Un "bollettino di guera" arriva dai territori. I particolari

PALERMO – Allerta gialla in Sicilia nelle zone costiere del Messinese, Catanese e Siracusano per il 22 gennaio 2026.

Scuole chiuse a Catania, elenco in aggiornamento.

Continua la conta degli ingenti danni in tutta la regione: da Palermo, dove le mareggiate e il vento hanno danneggiato auto e imbarcazioni all’Arenella e al Molo Trapezoidale, al Messinese dove le raffiche di Scirocco e Levante hanno devastato la costa ionica ma anche quella tirrenica.

A Santa Teresa Riva il sindaco parla di un vero e proprio “bollettino di guerra”, nella cittadina mancano luce e acqua. Ingenti danni anche nel comprensorio turistico di Taormina e Giardini Naxos. E alle Eolie si registrano danni in tutti i porti dell’arcipelago. A Canneto le onde hanno raggiunto le case e i negozi. E nell’Ennese si sono registrati crolli di muri di contenimento e frane su due strade Statali.

Scuole chiuse a Catania

A seguito dei gravi danni causati dal ciclone Harry, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha convocato nel Palazzo degli Elefanti una riunione operativa con la giunta e la dirigenza comunale per fare il punto sugli interventi di sicurezza già effettuati e coordinare le azioni di ripristino, in sinergia con il governo nazionale e regionale.

Meloni e Schifani: gli interventi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, segue con attenzione, in costante contatto con il Ministro Nello Musumeci e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, l’evoluzione dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, la Sardegna e la Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha fatto il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito soprattutto il litorale ionico dell’Isola con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che per tutta la notte scorsa, dalla sala operativa, ha coordinato gli interventi sui territori interessati: “Da quanto emerso da una prima valutazione – ha detto Schifani – siamo già nell’ordine di oltre mezzo miliardo di euro. Ho già convocato per domani una seduta straordinaria della giunta per deliberare lo stato di crisi di emergenza regionale e chiedere al governo centrale la dichiarazione di emergenza nazionale”. Numerosi gli interventi degli esponenti politici.

La diretta

17.30 Maltempo: muri crollati e lidi devastati nel Messinese

Anche a Messina e provincia si comincia a fare la conta dei danni del maltempo. A Taormina sono crollati alcuni tratti del lungomare della frazione Mazzeo, con muri inghiottiti e spezzati dalla mareggiata e terrapieni divorati dalle onde. Mare in strada e devastazione per strutture di lidi balneari anche a Giardini Naxos e Letojanni, con seri danni sul lungomare anche a Sant’Alessio Siculo, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia e Alì Terme. A Messina lidi e locali spazzati via come lo Zahir e il Beautiful Beach e il ristorante La Vela. Il comune più colpito è Santa Teresa di Riva, dove è crollata una vasta porzione del lungomare. Al cedimento della carreggiata si è unita la rottura dei sottoservizi: la condotta fognaria e l’acquedotto, con le case della zona Sud rimaste senz’acqua.

Situazione complicata anche per i villaggi di Messina sud. Danni alla linea ferrata: nel tratto tra la città dello Stretto e Catania la ferrovia è stata danneggiata in più punti e in qualche tratto i binari sono sospesi nel vuoto, come a Scaletta Zanclea, già duramente colpita nell’alluvione del 2009. Anche Giampilieri Marina la memoria torna inevitabilmente ai tragici eventi del 2009, sebbene le opere di mitigazione abbiano retto l’urto delle piogge torrenziali; ma la mareggiata ha creato danni alle strutture balneari.

17.22 – Fiba Confesercenti esprime vicinanza alle imprese balneari e ai lavoratori colpiti dal forte maltempo che nella giornata di ieri ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, con mareggiate e vento intenso lungo diversi tratti costieri. In queste ore stanno emergendo segnalazioni di danni e criticità soprattutto nelle aree più esposte, con ripercussioni su strutture e pertinenze degli stabilimenti e, in generale, sulle infrastrutture dei litorali.

17.20 Barbagallo (Pd): “Colpiti i luoghi di Verga e Montalbano”

Pd, M5s e Avs hanno chiesto nell’Aula della Camera un’informativa urgente sul maltempo “per i danni causati dal ciclone Harry” al Sud. “Da stanotte non esiste più la marineria di Aci Castello narrata da Giovanni Verga nei Malavoglia”, ha esordito il dem Emanuele Barbagallo, “tanti siciliani hanno visto sparire in un attimo i sacrifici di una vita”. “Per non parlare dei luoghi di Montalbano da Punta Secca a Donnalucata colpiti anche essi”, ha aggiunto. Secondo il deputato del Pd “solo in Sicilia i danni superano un miliardo di euro”. Si sono associati alla richiesta dell’informativa Daniela Morfino del M5s e Francesca Ghirra di Avs.

17.15 Eolie, ripristinati i collegamenti, numerosi danni

Alle Eolie i danni del maltempo interessano oltre che la frazione di Canneto, a Lipari, tutte le aree portuali. La nave di linea “Nerea” ha ripreso i collegamenti con Lipari, Vulcano e Salina, mentre restano irraggiungibili Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e la frazione di Ginostra, isolate da oltre tre giorni.

“Per noi – dice il sindaco di Lipari Riccardo Gullo – è un disastro, abbiamo tutti gli scali in ginocchio e questo è decisamente un grosso problema. Se non li ripristiniamo, immediatamente, i mezzi non potranno attraccare è non è garantita la mobilità. Ci siamo già attivati per il ripristino degli attracchi, ma non è facile. Per quanto riguarda Canneto, dove le ditte sono già lavoro, così come in altre zone di Lipari, la situazione è di una certa gravità. Oggi fare il punto della situazione è difficile”.

16.55 Sbarra: “Sincera vicinanza”

Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alle comunità della Calabria, della Sicilia e della Sardegna duramente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di queste ore”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, sottolineando “l’attenzione costante del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sta seguendo l’evoluzione della situazione in stretto raccordo con il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano».

16.45 Sudano (Lega): “Subito stato di calamità”.

“Il litorale ionico della Sicilia è devastato. I danni del ciclone Harry sono incommensurabili. Ci sono aree a ridosso del mare che sembrano qualificabili come spettrali. Occorre uno sforzo straordinario per quantificare i danni e va messa in moto la macchina dei ristori per chi oggi si trova impossibilitato ad esercitare la propria attività commerciale. A tutto ciò si aggiunga il lavoro per ricostruire le aree a protezione del mare. Voglio ringraziare la Protezione Civile regionale, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari che instancabilmente stanno lavorando per verificare zona per zona i danni del ciclone. Il governo nazionale e quello regionale sono chiamati ad assumere decisioni per lo stato di calamità e stanziare e gestire i fondi per affrontare la grave emergenza”. Lo afferma Valeria Sudano, deputata nazionale e commissario della Lega per Salvini premier per la provincia di Catania.

16.30 Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza in Sicilia e richiesta di deliberazione di rilievo nazionale per gli eventi meteorologici del ciclone Harry che hanno causato ingenti danni in tanti Comuni negli ultimi tre giorni. È quanto prevede l’ordine del giorno della seduta straordinaria del governo regionale convocata dal presidente Renato Schifani domani alle 12 a Palazzo d’Orleans.