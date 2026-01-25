Maltempo, Bonelli (AVS): “Da destra climafreghista indecente passerella”

"Invece di investire in prevenzione segue le peggiori politiche trumpiane"

ROMA – “Oggi abbiamo assistito a un’indecente passerella di ministri, come Musumeci, e del presidente del Senato La Russa sulle macerie lasciate dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. È la stessa destra che ha bloccato le politiche sul clima, votando contro la legge sul ripristino della Natura e contro il Green Deal, e che oggi piange per i danni causati dal ciclone Harry, ennesima conferma della tropicalizzazione del nostro clima”, lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Fratelli d’Italia, con il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Galvagno, arriva persino ad attaccare gli italiani, colpevoli – a loro dire – di non aver mostrato sufficiente solidarietà dopo il ciclone Harry. Musumeci è un disco incantato: a ogni evento meteo estremo ripete la parola ‘prevenzione’, salvo poi sostenere e praticare politiche che la negano nei fatti. Il presidente del Senato La Russa va in Sicilia per dire che il governo non lascerà sola la popolazione, mentre lo stesso governo continua a smantellare le politiche climatiche”.

“Sono senza pudore e senza vergogna – aggiunge – perché sono climafreghisti. In tre anni gli eventi meteo estremi hanno causato danni per circa 30 miliardi di euro; con il solo ciclone Harry si è già arrivati a 1 miliardo. La destra climafreghista preferisce subire e far pagare alla popolazione danni per miliardi, invece di investire in prevenzione e politiche sul clima, seguendo le peggiori politiche trumpiane”.