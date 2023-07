Catania Summer Fest, Maluma infiamma la Villa Bellini

Dallo start delle 21 e fino alla fine dello spettacolo, migliaia di persone hanno ballato al ritmo latin pop dell'artista di Medellin.

CATANIA – La superstar latina Maluma ha infiammato, con il suo ritmo, il pubblico di Catania che sin dalle prime ore del pomeriggio ha presidiato l’ingresso di Villa Bellini per un posto in prima fila. Allo start delle 21 in pochissimo tempo il polmone verde della città si è riempito di migliaia di spettatori e turisti per il nuovo appuntamento con la rassegna grandi eventi del Catania Summer Fest promosso dal Comune.

Il cantante di Medellin, con oltre 25 milioni di follower su Facebook e 62 milioni su Instagram, ha fatto vibrare i suoi fan con uno show ricco di effetti speciali, fuochi, coriandoli, giochi di luce dinamici e maxi ledwall di circa 12 metri, su un palco immenso animato anche dalle danzatrici di un corpo di ballo. Tante le parole di affetto che Maluma ha rivolto alla città di Catania, sottolineando come sia un posto meraviglioso da “amare”.

Intenzionato a prendersi lo scettro di re del latin pop, Maluma ha acceso la sua potenza di fuoco. E lo ha fatto cantando i suoi brani recenti come “Coco Loco”, “Corazon” e alcune delle sue hit storiche che lo hanno visto collaborare con Ricky Martin e Shakira. Ad aprire il concerto, il Dj e Producer catanese Ninni Angemi e la cantante idolo di Malta, Emma Muscat.

Lo spettacolo è inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Il prossimo appuntamento con i concerti alla Villa Bellini è previsto venerdì 14 luglio con Lazza rapper, musicista e produttore discografico italiano, che quest’anno si è classificato secondo al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”.