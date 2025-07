VIDEO “Mancano i soldi della droga”: torturato dentro una stalla a Catania

Una vicenda agghiacciante. Il blitz dei carabinieri

CATANIA – Un video che ha incastro tutti. E che costituirebbe il fulcro della prova. In carcere sono finiti in tre ad opera dei carabinieri del Comando provinciale di Catania. Per quanto emerso nel corso delle indagini, i tre indagati avrebbero preso parte, con diversi ruoli, ad una brutale aggressione avvenuta all’interno di una stalla abusiva.

La vittima risulta essere coinvolta in un traffico di stupefacenti. “Sarebbe stata legata a una sedia e poi percossa con un frustino ed a mani nude. Ed al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia, allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga”.

Gli arrestati

Cristian Rungo, 25 anni. Paolo Simone Scuderi, 36 anni. Orazio Guerino, 22 anni. Sono gli arrestati dell’operazione: dovranno rispondere del reato, in concorso tra loro, di tortura. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale etneo.

La ricostruzione dei fatti

I militari dell’Arma, delegati dalla Procura, hanno dispiegato una specifica attività di indagine. Al termine della quale sono stati acquisiti gravi indizi ed individuati i presunti autori del fatto. Nello specifico, dal sequestro dello smartphone del 25enne Cristian Rungo (peraltro già sottoposto agli arresti domiciliari per via di un precedente procedimento) sono state acquisite registrazioni video di atti di violenza risalenti al 29 maggio scorso. E recuperati anche altri frame che confermerebbero le accuse scaturite dalle indagini.

I tre si trovano adesso rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.