Manovra, Dagnino: “Trovata la sintesi su misure qualificanti”

Parla l'assessore all'Economia

PALERMO – “La manovra è frutto di un ampio e qualificato confronto tra il governo e le forze parlamentari, realizzato con la regia del presidente della Regione Renato Schifani. La commissione ha esitato un ottimo testo nei tempi stabiliti, grazie all’efficace guida del presidente della commissione Bilancio, Dario Daidone, che ringrazio”. Lo dice l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino. dopo l’approvazione della manovra quater in commissione Bilancio all’Ars.

Un ddl da 240 milioni di euro

Il ddl vale complessivamente 240 milioni di euro. In mattinata l’ok alla manovra era stato commentato così dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “Nuove risorse in favore dello Sviluppo, mi auguro che l’Aula possa approvare il testo in tempi brevi”.

Schifani: “Chiudiamo la manovra, poi la Finanziaria”

Il ddl variazioni di Bilancio, secondo Schifani, potrà in questo modo lasciare spazio alla Finanziaria: l’obiettivo è di “centrare l’approvazione anche quest’anno entro il 31 dicembre”.

E sulla manovra (leggi qui le norme approvate) Dagnino conclude: “Abbiamo trovato la sintesi attorno a misure qualificanti che rispondono ai diversi temi emersi nel dibattito all’interno dell’organismo parlamentare”.