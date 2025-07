Matrimonio vip a Noto, grande festa per il sì della figlia di Sting

Le nozze vip sarebbero imminenti

Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting, avrebbe scelto Noto per unirsi in matrimonio con Maximillian Wright, direttore creativo, da cui circa un anno fa ha avuto un figlio. Stando a quanto riporta “Noto News”, il sì sarà pronunciato tra il 10 e l’11 luglio.

Il Comune di Noto avrebbe concesso alcuni spazi prestigiosi per l’evento, finora tenuti top secret grazie a un accordo di riservatezza. Tra questi figurerebbero Palazzo Nicolaci con la sua elegante corte interna e il suggestivo teatro Tina Di Lorenzo.

Per agevolare l’organizzazione, sarebbero stati riservati anche alcuni posti auto nel centro storico della perla del Barocco siciliano. Stando alle indiscrezioni, potrebbe non trattarsi di un rito nuziale vero e proprio ma di un evento conviviale, come una festa o un’occasione per accogliere gli ospiti rigorosamente vip.

Fuschia Katherine Sumner (Foto Instagram)

Sting è padre di sei figli avuti da due donne diverse

Quella di Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, è una grande famiglia allargata. L’ex frontman dei Police ha sei figli avuti da due donne diverse. Joseph e Fuschia Kate sono nati dal primo matrimonio con l’attrice nordirlandese Frances Tomelty.

Brigitte Michael, Jake, Eliot Paulina e Giacomo Luke sono frutto del suo amore per la seconda e attuale moglie, l’attrice e produttrice britannica Trudie Styler.

Chi è Fuschia Kate Sumner

Fuschia Kate Sumner è nata nel 1982. Laureata in Letteratura inglese e teatro alla University of the West of England, ha seguito le orme materne diventando attrice. Nell’ottobre del 2021 la 43enne ha dedicato un post al padre in occasione del suo 70esimo compleanno. “L’uomo più laborioso che conosca, non si ferma mai, mai! Ti voglio bene papà”, ha scritto sui social.

Fuschia Katherine Sumner con il padre (Foto Instagram)

L’addio al nubilato della figlia di Sting prima del matrimonio a Noto

Dal profilo Instagram della figlia di Sting si evince che lo scorso giugno ha festeggiato l’addio al nubilato a Londra. “Manca poco”, ha scritto a corredo di uno scatto che la ritrae raggiante con il velo che le spose indossano abitualmente per il “bachelorette party”. Fuschia Kate Sumner e il suo futuro marito Maximillian Wright sono genitori di un bambino nato circa un anno fa.

Noto metà prediletta dai vip per dire sì

Negli ultimi anni, Noto si è affermata come una delle destinazioni più ambite dai vip per pronunciare il fatidico sì. La città barocca, patrimonio dell’Unesco e gioiello del sud-est siciliano, ha conquistato celebrità italiane e internazionali grazie al suo fascino senza tempo e alla capacità di garantire riservatezza ed esclusività.

L’evento che più di tutti ha acceso i riflettori sulla cittadina è stato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, celebrato nel 2018 presso la Dimora delle Balze, con un seguito mediatico senza precedenti. Prima e dopo di loro, diversi nomi del mondo della moda, della musica e dello spettacolo hanno scelto Noto come cornice per il loro giorno più importante, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico per nozze da favola.