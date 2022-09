Meteo in Sicilia, caldo dal Nord Africa: picchi di 40 gradi

Estate senza fine sull'isola, anticiclone in rimonta

1' DI LETTURA

E’ una settimana all’insegna della stabilità atmosferica al Sud, Sicilia compresa. Le temperature sono in aumento per via dell’afflusso di aria calda dal Nord Africa, con una ulteriore rimonta dell’anticiclone che arriverà al suo culmine nella giornata di venerdì, con picchi di 40 gradi nelle aree più interne della Sicilia.

Una Italia “spaccata” in due in questi giorni, con un sensibile peggioramento nel Nord Italia con temporali e rischio grandine e un’intensificazione del vento al suolo in particolare tra Liguria, Toscana e regioni appenniniche tra giovedì sera e venerdì. Una coda dell’Estate con 37-38°C al Sud e 33°C anche sulla Capitale.