Micciché: “Il voto riflette le tensioni interne alla maggioranza”

Il fondatore di Grande Sicilia e l'Mpa replicano a Cuffaro

PALERMO – “È evidente che l’onorevole Cuffaro possieda un sistema sovrannaturale per scoprire chi, col voto segreto ha votato sì e chi no”. Lo dichiara il deputato regionale e fondatore di Grande Sicilia Gianfranco Miccichè.

“L’unica certezza – dice – è che il voto di ieri riflette tensioni all’interno della maggioranza che appartengono a tutti i gruppi e che non si risolvono dividendo il campo tra“buoni” e “cattivi”, ma attraverso un’analisi seria del percorso politico fin qui compiuto e di quello che si intende intraprendere”.

E conclude: “Non c’è alcuna schizofrenia in quel voto: ci sono segnali politici chiari, che sarebbe un errore sottovalutare”.

La nota della direzione regionale del Mpa. “Cuffaro individua con sorprendente precisione gli affossatori del ddl sui Consorzi di Bonifica, nonostante il voto fosse segreto. Possiede forse un sistema in grado di rivelare ciò che nemmeno il regolamento d’Aula consente? Un Trojan istituzionale? Un dispositivo di lettura del pensiero parlamentare? Ce lo dica, lo condivida. Non faccia l’omertoso”.

“Quanto agli agricoltori – si legge ancora – sarebbe utile che Cuffaro rivolgesse le sue accorate lamentele a chi, fino a ieri, ha governato le politiche idriche in Sicilia, portando i campi all’asciutto e i lavoratori alla disperazione. Non venga a farci lezioni di buona politica o ad accusare gli altri di antipolitica. Se ne astenga, per carità”.

“E già che si parla di agricoltura, di acqua e di terra che muore – conclude la nota – sia chiaro che i problemi non sono nati ieri. Forse è arrivato il momento che chi ha gestito tutto questo per anni, passi la mano”.