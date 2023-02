Midiri: “La Sicilia segna la fuga di oltre 300.000 studenti” – VIDEO

L'intervista al magnifico rettore dell'Ateneo palermitano

PALERMO – Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, lancia un appello per fare diventare il mondo universitario dell’isola il vero motore pulsante del cambiamento, ribaltando così i dati statistici che pone la Sicilia, l’ultima in classifica come numero di iscritti. Una deficit che segna una fuga, dalla Sicilia, di oltre 300.000 studenti ogni anno. E’ stato previsto che nel 2050 saranno più di 4 milioni di studenti che abbandoneranno l’Isola. Numeri che chiedono un’inversione di rotta radicale.

Si è tenuta oggi, nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria nel Campus di Viale delle Scienze, la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi di Palermo, il 217° dalla fondazione.

Dopo la relazione del magnifico rettore, Massimo Midiri, l’intervento istituzionale del presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e la prolusione dal titolo: L’università e la transizione ecologica, a cura del Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo, Maurizio Cellura. A seguire gli interventi di: Giorgia Coppola, dottoranda di ricerca in health promotion and cognitive sciences del Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione; Luisa Agnello, ricercatrice in Biochimica Clinica Scuola di Medicina e Chirurgia e di Alessandro Tamburini, ricercatore in Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici del Dipartimento di Ingegneria.

La cerimonia che si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, si è conclusa con l’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“La presenza della Presidente della Commissione europea, del Presidente della Repubblica italiana e del ministro dell‘università e della ricerca è -dichiara Massimo Midiri – un segnale di grande attenzione nei confronti di un’Università del sud che ha fatto della sostenibilità e dell’Internazionalizzazione i pillar fondamentali della propria azione di governo . L’Università di Palermo si candida a divenire un moderno polo culturale al centro del Mediterraneo in stretto rapporto con il mondo dell’impresa dove si possa coniugare il sapere al saper fare”.